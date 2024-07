Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden l-a numit pe Zelenski – „președintele Putin”, iar pe Kamala Harris – „vicepreședintele Trump”, la finalul unui summit NATO in care s-au luat decizii semnificative, dar care a ramas marcat de o serie de gafe, in ciuda dorinței președintelui american de a-și dovedi acuitatea mintala.

