- Presedintele american Joe Biden a reluat duminica traditia intrerupta de predecesorul sau Donald Trump si a asistat la decernarea premiilor Kennedy Center din Washington care i-au onorat in acest an, intre altii, pe cantaretul de opera portorican Justino Diaz, pe cantareata canadiana Joni Mitchell,…

- Președintele american Joe Biden intenționeaza sa candideze pentru al doilea mandat in 2024, a anunțat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, conform Reuters. Biden, in varsta de 79 de ani, este cel mai in varsta președinte al Statelor Unite, fapt ce a alimentat speculațiile ca el va prefera…

- Joe Biden a asigurat luni ca Jerome Powell, pe care tocmai l-a reconfirmat ca șef al Bancii centrale americane (Fed), este „persoana potrivita” pentru a sprijini redresarea economica a Statelor Unite, fara a lasa inflația sa creasca, scrie AFP.„Jay (Jerome) este persoana potrivita…

- Casa Alba preseaza companiile aeriene majore din SUA sa impuna vaccinarea angajatilor pana pe 8 decembrie, termenul limita pana la care contractorii federali trebuie sa faca acest lucru, neexistand semne ca ar fi dispusa sa ofere o amanare, au declarat patru surse citate de Reuters. Coordonatorul…

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri, in cadrul unui summit virtual pe tema Covid-19, ca SUA vor dona inca 500 de milioane de vaccinuri impotriva Covid-19 catre țari cu economii mici și medii din intreaga lume, ceea ce va crește totalul de doze donate de Statele Unite la peste 1,1 miliarde…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…

- Presedintele american Joe Biden va organiza miercuri un summit virtual dedicat pandemiei de COVID-19 in marja sesiunii Adunarii Generale a ONU, conform unui anunt facut vineri de Casa Alba, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Scopul acestei intalniri este de a extinde si a intari eforturile…

