- Presedintele american Joe Biden participa vineri la prima reuniune - virtuala - a Grupului Celor Sapte Puteri Industrializate (G7), pe tema pandemiei covid-19, economiei mondiale si atitudinii fata de China, anunta Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Biden va avea astfel ”oportunitatea…

- Un membru al Camerei Reprezentantilor a Statelor Unite, republicanul Ron Wright, a devenit primul congresman american care a decedat de COVID-19, dupa ce a contractat noul coronavirus. Wright, in virsta de 67 de ani, care reprezenta in Congres statul Texas, fusese tratat de cancer in decursul ultimilor…

- Premierul canadian Justin Trudeau l-a felicitat miercuri pe presedintele american Joe Biden pentru investitura si a spus ca este nerabdator sa colaboreze cu el in domenii precum lupta impotriva pandemiei de COVID-19 si a schimbarilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Canada si SUA vor…

- In ultima zi de mandat, președintele SUA Donald Trump a ținut un speech de ramas bun, in care „a cerut rugaciuni pentru noua administrație a președintelui ales Joe Biden”, dar a refuzat sa menționeze numele lui Biden, conform extraselor publicate de Casa Alba, a notat agenția Reuters . „Saptamana aceasta,…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Presedinte ales Joe Biden a fost inoculat luni, in direct la televiziune, cu a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, intr-un spital din Delaware, relateaza AFP si Reuters. "Prioritatea mea numarul unu este de a face in asa fel incat vaccinul sa fie injectat in bratele…

- Presedintele ales american Joe Biden a fost testat negativ cu covid-19, dupa ce Cedric Richmond, un membru democrat al Congresului favorit la un post la Casa Alba, s-a infectat cu noul coronavirus, a anuntat o purtatoare de cuvant a fostului vicepresedinte, relateaza Reuters, potrivit News.ro…