- Presedintele american Joe Biden i-a transmis direct presedintelui rus Vladimir Putin ingrijorarea sa privind cresterea prezentei trupelor rusesti in apropierea Ucrainei, precum si angajamentul Statelor Unite fata de integritatea teritoriala a acestei tari, a declarat miercuri consilierul pentru securitate…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sâmbata ca va creste limita de refugiati primiti de Statele Unite anul acesta, la o zi dupa ce a fost criticat de democrati pentru ca a fost de acord sa mentina cifra scazuta, scrie Reuters ș News.ro.Biden a semnat vineri un ordin prin care a…

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scara avionului prezidential dupa ce s-a impiedicat de trei ori, in momentul cand urca in Air Force One la baza aeriana Andrews, informeaza New York Post . Din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se impiedica de trei ori cand urca…

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa adreseze o invitatie Rusiei pentru a participa la G7, a facut cunoscut vineri Casa Alba, spre deosebire de predecesorul sau Donald Trump care s-a aratat favorabil acestei idei, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu cred ca vom adresa noi…

