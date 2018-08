Stiri pe aceeasi tema

- Eric Bicfalvi (30 de ani) a marcat un gol incredibil in minutul 54 al partidei dintre Ural și Dinamo Moscova, incheiata la egalitate, scor 1-1. Mijlocașul roman a preluat senzațional, dupa o diagonala a bulgarului Nikolai Dimitrov, și-a pacalit adversarul direct, și a reluat din prima, fara speranțe…

- Paul Anton a marcat primul gol din noua ediție a campionatului Rusiei! Fostul dinamovist l-a invins pe Bicfalvi. Fostul dinamovist n-a fost titular la Anji Mahacikala, dar a intrat in repriza secunda și a marcat pe finalul meciului Ural Ekaterinburg – Anji Mahacikala 0-1. Paul Anton a marcat primul…

- Anji Mahacikala a debutat cu dreptul in noul sezon al primului esalon din Rusia, invingand formatia Ural, scor 1-0. Partida i-a adus fata in fata pe Eric Bicfalvi (Ural) si pe Paul Anton (Anji), colegi la nationala Romaniei si fosti colegi la Dinamo in sezonul 2016-2017, cand...

- 6 iulie 2009 este o zi pe care galacticii nu o vor uita niciodata. Cristiano Ronaldo a fost transferat de la Manchester United, starul portughez devenind cel mai scump jucator transferat vreodata la acea vreme – 94 de milioane de euro. 10 iulie 2018 este si ea o zi istorica pentru Real Madrid.

- Batshuayi a avut o reacție extrema dupa golul marcat de Januzaj in poarta Angliei, in minutul 58, in ultima etapa a grupelor de la Campionatul Mondial din Rusia. Atacantul belgian al Borussiei Dortmund a luat mingea din poarta și a vrut s-o șuteze in plasa, insa a trimis-o in bara laterala și balonul…

- Portugalia și Iran se vor duela astazi, de la ora 21:00, intr-un meci crucial in Grupa B a Campionatului Mondial din Rusia. Aseara, sute de fani iranieni au scandat neincetat in fața hotelului in care sunt cazați lusitanii.

- Atacantul roman Claudiu Keseru, de la Ludogoret Razgrad, a fost premiat, miercuri, pentru titlurile de cel mai bun jucator si de golgheter al campionatului de fotbal al Bulgariei in sezonul 2017-2018, a anuntat internationalul in retelele de socializare. Keseru a castigat titlul de golgheter…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a inaugurat astazi podul care face legatura dintre Rusia si Crimeea, la volanul unui camion. Kievul a condamnat acest proiect. Uniunea Europeana denunta o noua incalcare a suveranitatii Ucrainei.