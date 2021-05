Stiri pe aceeasi tema

- Ia o carte, oferă o carte! Cu acest indemn a venit astăzi primarul general Ion Ceban in scuarul ,,Mihai Eminescu”, unde a fost amenajata o bibliotecă in aer liber. Mai multe personalități din domeniul culturii, instituții publice și agenți economici de profil au donat astazi cărți pentru colecţia…

- Invitatie la lectura in aer liber, in centrul Capitalei. Pe rafturile bibliotecii mobile din Scuarul „Mihai Eminescu", de langa Sala cu Orga au aparut astazi mai multe carti. Cei care vor sa le citeasca le pot lua acasa, cu conditia sa le aduca inapoi.

- Carțile donate marți de primarul Ion Ceban bibliotecii in aer liber amenajate in scuarul „Mihai Eminescu” din centrul Capitalei au disparut. Despre aceasta a anunțat insuși edilul, pe pagina sa de Facebook.

- Carțile aduse de primarul Ion Ceban in biblioteca din aer liber din scuarul Mihai Eminescu nu mai sunt. ”Tare sper ca vor fi citite și intoarse ca sa poata fi citite și de alți doritori”, a scris edilul pe pagina sa de Facebook, menționand ca in perimetru sunt camere de

- CHIȘINAU, 18 mai - Sputnik. Prima biblioteca in aer liber a aparut in scuarul „Mihai Eminescu” din centrul Chișinaului. Pe rafturile bibliotecii au fost puse și primele doua carți. Acestea au fost donate pentru cititori de primarul Capitalei, Ion Ceban, care a indemnat chișinauienii sa faca la fel,…

- In Scuarul „Mihai Eminescu" a fost inaugurata o biblioteca mobila, pentru ca iubitorii de lectura sa poata rasfoi o carte in aer liber, cand se afla in trecere prin centrul orașului.Donatorii de carte pentru biblioteca pot contacta Pretura sectorului Centru pe adresa str.

- Iubitorii de lectura se pot „teleporta” in scuarul Mihai Eminescu, acolo unde astazi a fost lansata o biblioteca in are liber. Primele carți donate au putut fi imprumutate astazi, iar doritorii de a-și goli bibliotecile personale pot dona carți adresandu-se la Pretura sectorului Centru.

- Literatura universala este un flux nesfarșit de valori, care ajuta foarte mult la dezvoltarea culturii generale. Cum piața de carți este extrem de bogata in Romania și aduce in prim plan atat scriitori consacrați cat și tineri talentați aflați la inceput de drum, este practic imposibil sa nu gasești…