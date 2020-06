Stiri pe aceeasi tema

- Lumea mondena sta pe un butoi de pulbere, de cand doua brunete celebre in showbiz au inceput sa-si arunce sageti veninoase! Bianca Pop, cea care a facut furori, in calitate de ispita, la Insula Iubirii, este acuzata de Naba Salem ca ar ameninta-o. Nu doar pe ea, ci si pe familia, si pe prietenii ei.

- Un nou scandal zguduie intreg showbiz-ul autohton! Naba Salem susține sus și tare ca este amenințata zilnic de Bianca Pop. Au ajuns cele doua sa fie rivale de moarte? Iata de la ce a pornit totul!

- Fostul fotbalist Marian Aliuța (42 de ani) a fost observat de catre tabloide in timp ce se saruta cu Bianca Pop, cunoscuta pentru participarea la emisiunea „Insula Iubirii”, in calitate de ispita. Publicația Spynews a publicat in urma cu cateva zile imagini cu Aliuța și Bianca intalnindu-se intr-un…

- Face ce face și continua sa se mențina in atenția presei. De aceasta data, Bianca Pop le-a atras atenția tuturor, susținand public ca a fost jefuita de 15.000 de euro! Iata cine ar fi pagubit-o pe fosta ispita de la „Insula Iubirii”! Vedeta a amenințat-o pe Internet!

- Marian Aliuța a fost surprins de paparazzii Spynews chiar la o intalnire de amor cu Bianca Pop. Cei doi au petrecut cateva ore in apartamentul brunetei, motiv pentru care au dat si ocomanda de mancare. Fosta ispita de la "Insula Iubirii" a coborat sa ia mancarea, semn ca fostul fotbalist a incercat…

- Bianca Pop, ispita de la Insula Iubirii, care nu ieșea din casa fara o mie de euro, a fost ceruta in casatorie de catre un milionar neamț. Cine este omul de afaceri misterios dispus sa ii puna lumea la picioare

- Fosta ispita de la „Insula Iubirii”, Bianca Pop, care spunea ca nu iese din casa fara 1.000 de euro, a fost ceruta in casatorie de un barbat cu care vorbește de ceva vreme, pe internet sau la telefon, din izolare.

