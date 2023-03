Stiri pe aceeasi tema

- De la gesturi grandioase și declarații de dragoste, s-a ajuns la amenințari și plangeri la Poliție. Jurnaliști redacției Playtech Știri au obținut, in exclusivitate, prima reacție a Vioricai de la Clejani despre scandalul dintre Fulgy și Bia Khalifa. Ce spune artista despre fosta iubita a fiului sau.…

- Dupa ce s-a desparțit de Fulgy, a inceput ”razboiul” intre Bia Khalifa și fostul ei partener. Fiul Clejanilor a inceput sa o denigreze public pe tanara, iar din cauza faptului ca a fost amenințata și jignita, blondina a mers seara trecuta la poliție pentru a depune o plangere. Avem informații exclusive…

- Ancheta in acest caz a inceput dupa ce, in 4 martie, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 8 Politie au fost sesizati cu privire la producerea unui incendiu, in parcarea subterana a unui bloc din Sectorul 2, existand riscul extinderii la autoturismele din parcare…

- O femeie, de 53 de ani, din București, a murit in curtea unui imobil, dupa ce a fost mușcata d cainele pe care-l hranea. Secția 13 Poliție a fost sesizata, prin SNUAU 112, de catre un barbat, ca in curtea unui imobil, din Sectorul 3, o femeie este mușcata de un caine. „Polițiștii au intervenit la fața…

- Mai multe persoane dintr-un cartier din Constanta au iesit din case, in noaptea de sambata spre duminica, de teama unui cutremur. Actiunea lor a provocat panica in zona, unul dintre locatari sunand si la 112. Oamenii s-au anuntat intre ei ca urmeaza un cutremur, pentru ca asa s-ar fi spus la televiziuni.…

- 8 arme de foc și 186 de cartușe deținute ilegal au fost descoperite, de la inceputul anului curent, de catre oamenii legii la mai mulți locuitori din raionul Orhei. Polițiștii au inițiat opt procese-contravenționale pentru in vederea tragerii la raspundere a persoanelor prinse cu arme deținute ilegal,…

- Joi, 12 ianuarie, la ora 18.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Bogdan Voda au fost sesizați de catre o femeie de 38 de ani, cu privire la faptul ca fiul acesteia a agresat-o fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe fiul acesteia, un tanar de 19 ani. In urma verificarilor…

- La data de 10 ianuarie 2023, in jurul orei 09.52, Poliția Municipiului Brașov - Secția 3 Poliție a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112 cu privire la faptul ca pe strada Olteț, din municipiul Brașov, se afla o persoana in stare de inconștiența.Polițiștii au identificat persoana in cauza ca…