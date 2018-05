Stiri pe aceeasi tema

- Betty Salam este in al nouElea cer de cand a aflat cE urmeazE sE devinE mamE. Fiica lui Florin Salam xi iubitul ei, CEtElin VixEnescu, trEiesc o frumoasE poveste de dragoste, iar in acest an vor face xi cununia civilE.

- HOROSCOPUL SANATATII PENTRU 23 MAI 2018. Instabilitate emotionala combinata cu oboseala, stres, hipertonie, agravare a afectiunilor cardio-vasculare, asa poate fi caracterizata ziua de astazi. Deci, mare grija, nu...

- Laura Cosoi este insErcinatE xi abia axteaptE sE-xi strangE fetita in brate. Actrita trEiexte o perioadE frumoasE, de care orice mEmicE se bucurE, mai ales cE xtie cE puiul ei este protejat in burticE.

- Elena Udrea este insErcinatE in 15 sEptEmani xi axteaptE o fetitE. }n plus, cunoscuta blondinE ixi face planuri de nuntE. Fostul ministru al Turismului se gandexte inclusiv la nuntE. Evenimentul ar urma sE aibE loc atunci cand ea se va intoarce in tarE.

- Cele șase bombe de aviație gasite pe un teren la marginea Șoselei de centura a Focșaniului au fost detonate, vineri, pe un teren situat intre Focșani și Milcovul. Zona a fost supravegheata de echipaje de poliție și de jandarmi care au interzis accesul in perimetrul stabilit de specialiștii de la Inspectoratul…

- 26.000 de persoane au fost evacuate in Germania pentru dezamorsarea unei bombe de 1,8 tone ramasa din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Bomba, care a fost descoperita luna trecuta intr-o gradina din orasul Paderborn, din vestul Germaniei, va fi dezamorsata duminica, toate persoanele din cladirile…

- O serie de atacuri cu bombe comise in ultimele saptamani in orasul american Austin probabil sunt opera unui individ care vrea sa comita crime in serie, au anuntat luni anchetatorii, dupa ce doua persoane au murit si alte trei au fost ranite in incidente, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sute de persoane ce participau la o discuție libera alaturi de cunoscutul Carl Benjamin, un youtuber britanic și un susținator al libertarianismului, au fost victimele unui atac-surpriza cu bombe fumigene venit din partea unor protestatari mascați.