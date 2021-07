Stiri pe aceeasi tema

- Vreme deosebit de calda, dar si furtuni violente anunta meteorologii in urmatoarele zile. administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis cod galben si portocaliu de instabilitate atmosferica si de canicula pana joi in cea mai mare parte a tarii.

- Meteorologii anunta vreme de cosmar: nopti tropicale, aer irespirabil si furtuni violente. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 33 si 37 de grade, minimele se vor situa frecvent peste 20 de grade.

- Elvetia si partea sudica a Germaniei au fost afectate de furtuni puternice, insotite de ploi abundente care, la Stuttgart, au provocat blocaje partiale ale transporturilor, au declarat marti autoritatile locale, potrivit AFP. Intemperiile nu au provocat pana acum nicio victima in Germania.…

- Vremea instabila a facut ravagii in capitala Rusiei. O ploaie torentiala insotita de rafale puternice de vant s-a abatut asupra Moscovei. Apa a patruns in case și magazine, in timp ce vantul puternic a rupt acoperișurile locuințelor și a doborat o macara aflata pe un șantier.O stație electrica situata…

- Canicula care a cuprins Romania in ultimele zile va fi inlocuita cu zile de furtuni puternice. Conform specialistilor, ciclonul care a creat conditiile formarii tornadelor care au devastat Cehia se indreapta fix spre granitele noastre. Drept urmare, ne asteapta cateva zile cu calduri, dar si cu furtuni…

- Vremea se strica in aproape toata tara incepand de marti dupa-amiaza. meteorologii anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vant si grindina. Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei, vestul si nordul Olteniei se afla sub cod galben de vijelii.

- In total, 21 de persoane si-au pierdut viata in cursul unei alergari pe o distanta de 100 de kilometri pe un munte lovit brusc de rafale puternice de vant, grindina si ploi violente in nord-vestul Chinei, relateaza AFP.

- Fenomenele extreme pun stapanire pe Romania. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o alerta de vreme rea, valabila pentru toate regiunile, pe parcursul zilei de marti, 18 mai. Se anunta furtunri violente si ploi abundente.