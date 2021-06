Postul national de televiziune din Belarus a difuzat joi declaratii inregistrate video in care un jurnalist de opozitie arestat recent dupa deturnarea avionului sau si-a recunoscut vina si a spus ca vrea sa-si indrepte greselile, o confesiune filmata "sub amenintare", potrivit aparatorilor drepturilor omului, noteaza AFP.



Fost redactor-sef al presei de opozitie NEXTA, care a jucat un rol-cheie in miscarea istorica de protest din Belarus in 2020, Roman Protasevici, vizibil tulburat, a afirmat ca a indemnat la proteste impotriva regimului si a dat asigurari ca il respecta pe presedintele…