- Lidera opoziției anti-Lukașenko din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a postat un nou clip video pe Youtube, in care iși indeamna susținatorii și pe cei care se opun lui Lukașenko sa organizeze „manifestații pașnice in masa” in toata țara pe parcursul weekendului.

- Candidata opozitiei la prezidentialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a parasit Belarusul. Ea se afla actualmente in Lituania, informatia fiind facuta publica de catre ministrul de Externe de la Vilnius, Linas Linkevicius.

- Svetlana Tihanovskaia, rivala lui Aleksandr Lukașenko, a plecat din Belarus, la doua zile dupa scrutinul care a starnit proteste in țara. Anunțul a fost facut de ministrul lituanian de externe, care a spus ca aceasta este „in siguranța”, relateaza Reuters. Ministrul lituanian de externe a anunțat pe…

- Candidata opozitiei la prezidentialele din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a anuntat ca nu recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale anuntate de CEC, care arata ca 80% din cetateni au votat cu actualul presedinte Aleksandr Lukasenko.

- Candidata opozitiei la alegerile prezidentiale din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, a cerut fortelor de ordine sa nu foloseasca forta contra oamenilor care au iesit in strada. „Nu raspundeti cu violenta la protestele pasnice, tineti minte ca sunteti si voi parte a poporului belarus!”, a cerut Tihanovskaia…

- Președintele in exercițiu, Aleksandr Lukașenko, a caștigat un nou mandat cu 80,23 % potrivit rezultatelor preliminare transmise luni de Comisia Electorala din Belarus, transmite BELTA. Candidata opoziției, Svetlana Tihanovskaia, a obținut doar 9,9%, a mai transmis sursa citata.

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

