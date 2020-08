Stiri pe aceeasi tema

- O televiziune de stat din Belarus a difuzat imagini șocante cu cațiva protestatari raniți, care spun in fața camerelor de filmat ca nu vor mai pune sub semnul intrebarii legitimitatea guvernului Aleksandr Lukașenko. In jur de 7.000 de oameni au fost reținuți și cel puțin doi au murit in urma manifestațiilor…

- Ministerul de Interne din Belarus a anuntat joi ca a retinut alte 700 de persoane in a patra zi a manifestatiilor post-electorale violent reprimate, bilantul arestarilor fiind de cel putin 6.700, scrie AFP. "Tulburarile din tara si-au pierdut caracterul masiv", a precizat serviciul de presa…

- Autoritațile din Belarus au anunțat ca au arestat peste 6.000 de persoane în timpul celor trei nopți de proteste suprimate violent care au urmat scrutinului prezidențial de duminica, transmite The Guardian.Liderii opoziției au fost încarcerați sau forțați sa paraseasca țara ca urmare…

- Uniunea Europeana a denunțat marți un scrutin prezidențial prezidențial ”nici liber, nici echitabil” în Belarus și a amenințat ca impune sancțiuni împotriva celor responsabili de reprimarea violenta a protestelor, într-o declarație aprobata de catre toate cele 27 de state…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de modul in care s-au desfasurat alegerile din Belarus, ”care nu au fost libere si corecte”, a declarat secretarul de Stat american Mike Pompeo, in timp ce ciocnirile dintre politie si protestatari au continuat luni, transmite Reuters, citata de News.ro . ”Condamnam…

- CHIȘINAU, 10 aug - Sputnik. Alexandr Lukașenko a caștigat alegerile prezidențiale din Belarus cu 80% din voturi, in timp ce principalul candidat al opoziției, Svetlana Tikhanouskaya, a obținut circa 10 la suta din voturi. © REUTERS / Dmitry Brushko/Tut.ByProteste nocturne la Minsk14 "Lukașenko…

- In Minsk, forțele de securitate folosesc grenade cu zgomot pentru a suprima protestele care au izbucnit dupa aunțarea rezultatelor exit-poll-ului oficial. Mai multe imagini video publicate pe internet arata mii de oameni ieșiți in strada dupa incheierea scrutinului electoral. Oamenii din toata țara…