​​VIDEO Belarus: Noi manifestaţii ale opoziţiei, care schimbă tactica Opozitia din Belarus a iesit din nou în strada duminica pentru a cere plecarea presedintelui Aleksandr Lukasenko, însa acum apeleaza la mici adunari în cartiere în locul unui mare mars care era de obicei organizat în centrul capitalei Minsk, relateaza AFP, preluata de Agerpres.



Conform presei locale, circa 20 de adunari au fost înregistrate duminica în diferite cartiere din Minsk, pe o vreme de iarna, cu temperaturi aproape de 0 grade Celsius si cu caderi de zapada.



"Mari coloane de oameni s-au adunat în toate carierele din Minsk,…

Sursa articol: hotnews.ro

