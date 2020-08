VIDEO Beirut: Momentul în care se produce explozia și efectele de după Doua puternice explozii succesive au zguduit marți Beirutul, în urma carora, potrivit unor bilanțuri provizorii, cel puțin zece persoane au murit și alte câteva zeci sunt ranite, scrie AFP.

Șeful securitații interne, Abbas Ibrahim, a afirmat ca exploziile au avut loc într-o zona a portului unde erau depozitate materiale puternic exploziv.



TW // explosion



the world is crazy.

please pray for those affected.#Lebanon#beirut #بيروتpic.twitter.com/kpqJd9v430 — Z U B A I R (@__zubairkhan) August 4, 2020



