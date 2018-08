Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a caștigat partida retur cu Rapid Viena, scor 2-1, insuficient insa pentru calificarea in grupele Europa League. In tur, austriecii s-au impus cu 3-1. Gigi Becali a dat vina pe portarul Andrei Vlad pentru eșec. "Daca era «Messi al portarilor» era al Craiovei, nu era al meu. M-a pedepsit Dumnezeu…

- FCSB a caștigat cu 2-1 returul cu Rapid Viena din play-off-ul Ligii Europa , dar a ratat calificarea in faza grupelor din cauza eșecului din prima manșa (1-3). Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, l-a invinovațit pe portarul Vlad pentru ratarea obiectivului. Gigi Becali, patron FCSB: „Daca nu ai portar,…

- Gigi Becali (60 de ani) a avut discursul unui om foarte suparat, dupa ce echipa sa a pierdut avantajul de 2-0 si a ratat calificarea in grupele Europa League doar pentru a doua oara in ultimii 13 ani.

- Aurel Țicleanu, 59 de ani, a vorbit despre situația de la CSU Craiova, dupa publicarea motivarii deciziei definitive a Curții de Apel Timișoara, care a aratat ca CSU Craiova, echipa din Liga 1, nu este continuatoarea Științei și nu are palmaresul istoric al formației oltene. (Detalii și documente cu…

- Gigi Becali il vrea și pe Mitrița: ”Daca il da Rotaru cu trei milioane, il iau!”. L-a mai avut in curte, dar nu l-a pastrat. Gigi Becali mai viseaza la doua transferuri de marca: Dan Nistor, de la Dinamo , dar și Alex Mitrița, de la CS U Craiova. Pe ultimul l-a mai avut in curte, in 2013. Atunci, a…

- U CRAIOVA - LEIPZIG // Avand avantajul liniștitor al victoriei din tur, 3-1, nemții nu-și fac mari probleme inaintea returului de azi de la Craiova. Antrenorul Ralf Rangnick a luat decizia de a deplasa la Craiova doar 14 fotbaliști dintre care doi sunt portari! Astfel, Leipzig va putea schimba doar…

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Rudar Velenje, jocul retur din turul II preliminar al Ligii Europa, si a anuntat ce i-a transmis patronul Gigi Becali. Partida va avea loc joi, de la ora 21:30, iar ros-albastrii au avantajul scorului din mansa tur, 2-0.

- FCSB a pierdut in cantonamentul din Olanda duelul cu PAOK Salonic, scor 1-2. Patronul echipei, Gigi Becali, s-a aratat multumit de prestatia formatiei sale, dar a fost suparat pe Mihai Balasa si Andrei Vlad. Cei doi jucatori l-au dezamagit pe Becali pentru gafele pe care le-au comis la cele doua goluri…