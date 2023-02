VIDEO. Bebeluș salvat de sub dărâmături la 128 de ore de la cutremurul din Turcia Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria, a anuntat agentia turca Anadolu, citata de DPA și Agerpres. Copilul a fost scos de sub daramaturi in districtul […] The post VIDEO. Bebeluș salvat de sub daramaturi la 128 de ore de la cutremurul din Turcia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

