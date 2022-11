Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Prins baut la volan, un barbat din Stejaru s-a ales cu dosar penal octombrie 27, 2022 09:48 Miercuri, 26 octombrie, orele 19:00, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Rurala Dobrotești au depistat un barbat, in varsta de 39 de ani, din localitatea Stejaru, județul Teleorman, in timp…

- O patrula din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Șcheia a oprit pentru control pe raza localitații Moara Nica, autoturismul condus de un localnic de 45 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,85 mg/l alcool pur…

- La data de 20 octombrie 2022, in jurul orei 17,00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 57 de ani, din comuna Sohodol, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Moților din Campeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorul…

- Un sofer a fost depistat in trafic beat crita. Barbatul a ramas fara permisul de conducere iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal. "In noaptea de 12 septembrie, politistii din cadrul Politiei Orasului Targu Frumos au oprit pentru control, pe raza orasului Targu Frumos, un autoturism condus…

- La data de 10 septembrie 2022, in jurul orei 11,00, polițiștii din Aiud au depistat un tanar de 33 de ani, din localitatea Ocna Mureș, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Inoc, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etiloest, a…

- Eveniment Baut la volan, un barbat din Botoroaga a provocat un accident rutier și s-a ales cu dosar penal septembrie 9, 2022 10:14 Joi, 8 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașuluiVidele au prins in flagrant un barbat in varsta de 61 de ani, din comuna Botoroaga, in timp ce conducea…

- Șofer din Blaj, prins cu alcoolemie de 0,96 la volan. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 0,96 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, luni, 15 august, in jurul orei 19.20, polițiștii…

- La data de 7 august orele 23:05, Poliția mun. Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca pe strada Universitații din Suceava circula un autovehicul al carui conducator auto pare a se afla sub influența bauturilor alcoolice. In urma sesizarii, echipa operativa, s-a deplasat la fața locului unde…