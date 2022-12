Ucraina a atacat o cazarma din orașul Melitopol, ocupat de Rusia, unele surse ucrainene susținand ca exista zeci de victime rusești, transmite The Guardian. Potrivit martorilor, au fost auzite 10 explozii, deși este posibil ca unele dintre acestea sa fi fost produse de sistemele antiaeriene rusești. Oficialii ucraineni au afirmat ca exista zeci de morți […] The post VIDEO. Baza militara din Melitopol, folosita de grupul Wagner, bombardata de ucraineni cu rachete Himars appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .