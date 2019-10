Video: Bătrân carbonizat într-o locuință din Râca Un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea Raca. Proprietarul a fost gasit sub daramaturi, carbonizat. Acesta avea 90 de ani. Din pacate, echipajul SMURD sosit la fața locului a declarat decesul barbatului. Casa arde pe o suprafața de 50 mp. Tavanul bucatariei este prabușit. Din interior au fost scoase și doua butelii. Au […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol: jurnaluldearges.ro

