Un șofer care a forțat intrarea dintr-un drum lateral in DN 1, pe raza localitații Poiana Țapului, a provocat o bataie in trafic. In imaginile difuzate de Digi 24 se vede cum mai mulți participanți la trafic, printre care și o femeie, ajung sa se imbranceasca in plina strada, ziua in amiaza mare. In perioada sarbatorilor de iarna, traficul pe Valea Prahovei a fost infernal, coloanele de mașini, pe ambele sensuri, formandu-se aproape zilnic de la Nistorești pana la Predeal. VIDEO (sursa: Digi 24) Polițiștii au demarat procedurile pentru identificarea șoferilor implicați in altercația produsa astazi,…