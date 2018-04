Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini pentru familia Prodan! Joi (19 aprilie), Ionela Prodan este condusa pe ultimul drum de familie și de prieteni. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, are primele imagini cu Anamaria Prodan de la inmormantarea regretatei cantarețe de muzica populara. Transfigurata de durere, impresara…

- Anamaria Prodan a avut grija sa pregateasca in detaliu toate cele necesare pentru inmormantarea mamei sale, astfel incat oamenii care vin sa ii aduca un ultim omagiu sa isi aduca aminte de Ionela Prodan cu drag, tot timpul. In aceste momente, se instaleaza un videoproiector in fata capelei unde este…

- Citește și: Anca, fiica Ionelei Prodan, a ajuns langa sicriul cu trupul neinsuflețit al mamei sale. Scene extrem de dureroase au urmat La slujba de inmormantare, vor fi opt preoți, care vor oficia ceremonia. Pomana artistei va fi la un restaurant de lux, unde sunt așteptați sa vina in jur de 200 de…

- Anamaria Prodan a fost cea care a decis totul in legatura cu pregatirile de inmormantare ale mamei sale. Vedeta a ales ca Ionela Prodan sa fie ingropata intr-un sicriu alb, iar crucea care ii va fi pusa la capatai are aceeași culoare. In aceasta dupa-amiaza, coșciugul in care a fost depus trupul neinsuflețit…

- Anamaria Prodan a sperat pana in ultima clipa ca cea care i-a dat viața va invinge boala teribila care i-a macinat trupul. Din nefericire, seara trecuta, Ionela Prodan a pierdut lupta, iar fiicele sale și apropiații se pregatesc acum sa o conduca pe ultimul drum. Fata cea mare a cantareței a luat o…

- Anamaria Prodan si-ar fi trimis fiul, pe Laurensiu jr, in strainatate, mai precis la Abu Dhabi, acolo unde Laurențiu Reghecampf o antreneaza pe Al Wahda. Starea de sanatate a Ionelei Prodan ar fi determinat-o pe impresara sa ii ramana alaturi mamei sale, in spital, iar pentru a ii fi mereu aproape…

- Anamaria Prodan a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu Iisus Hristos cand se inalța la cer. Imaginea este insoțita și de un text pe care l-a pus pentru oamenii care o urmaresc. "HRISTOS A INVIAT! #pastefericit #happyeaster", este mesajul fiicei Ionelei Prodan dupa nopți nedormite…

- Anamaria Prodan a ales sa ia o pauza de la activitatile sale profesionale pentru a-si dedica tot timpul mamei sale, Ionela Prodan, care este internata in spital. Vedeta a decis ca nimic nu este mai important decat mama sa, astfel ca a decis sa lase munca si sa renunte la proiectul tv de care s-a…