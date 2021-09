VIDEO Bătaie la Timișoara între suporteri ai echipelor Poli și Dinamo Un conflict a izbucnit joi seara intre suporteri ai Poli Timișoara și Dinamo, langa stadionul „Dan Paltinișanu” din Timișoara. Scandalul a pornit in timpul unui meciului de fotbal, iar jandarmii au intervenit rapid. Șase persoane au fost reținute. In apropierea stadionului „Dan Paltinișanu” a avut loc un conflict intre doua grupuri de suporteri ai Poli […] The post VIDEO Bataie la Timișoara intre suporteri ai echipelor Poli și Dinamo appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict izbucnit joi seara langa stadionul „Dan Paltinișanu” din Timișoara in timpul unui meci de fotbal i-a facut pe jandarmi sa intervina. Șase persoane au fost reținute. In apropierea stadionului „Dan Paltinișanu” a avut loc un conflict intre doua grupuri de suporteri ai Poli Timișoara și Dinamo,…

- In apropierea stadionului "Dan Paltinișanu" a avut loc un conflict intre doua grupuri de suporteri ai echipelor SSU Poli Timișoara și S.C. Dinamo 1948 S.A., care disputa un meci in Cupa Romaniei. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș au intervenit pentru incetarea…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, ca cercetarea DNA privind achiziția de vaccinuri anti-COVID este pe fapta, nu pe persoane și a spus ca i se pare „mizerabil și revoltator” sa se asocieze cu persoana sa. El a adaugat ca miniștrii sanatații au…

- Președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca este de neimaginat ce s-a intimplat azi in plenul Parlamentului, cand Florin Roman de la PNL nu vroia sa ii dea microfonul ca sa poata conduce ședința. „Nu m-am asteptat la o asemenea incercare de preluare a puterii, este ceva de neimaginat, dumnealui…

- Scandal in ședința Biroul Național USR PLUS in care s-a discutat despre organizarea Congresului din luna octombrie, la care va fi aleasa noua conducere a partidului. Dacian Cioloș vrea ca la Congres sa poata participa și membrii care nu s-au vaccinat din motive medicale, deși o decizie anterioara, luata…

- Nici problemele penale ale premierului Florin Cițu și nici imprumutul nereturnat unei banci din SUA nu-i conving pe cei de la USR-PLUS sa iasa de la guvernare. Co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș a dat asigurari, luni, ca vor rupe coaliția doar daca nu se fac reforme, niciun alt motiv nefiind suficient…

- Conflict deschis intre președintele UDMR Kelemen Hunor și ministrul Justiției Stelian Ion pe tema desființarii SIIJ. Kelemen Hunor il acuza pe ministru de “lipsa de materie cenușie” și spune ca “a cam luat-o pe aratura”, dupa ce Stelian Ion ar fi acuzat UDMR ca “face jourile unor vecini care nu vor…