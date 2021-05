VIDEO Bătaie între români pe un aeroport din Anglia. Zeci de călători panicați. Poliția a intervenit de urgență Mai mulți romani au bagat groaza in calatorii aflați pe aeroportul din Luton. S-au batut crunt, polițiștii englezi fiind nevoiți sa intervina de urgența. Bataie violenta a fost filmata in zona de așteptare. Mai mulți romani și-au imparțit pumni intre scaune, asta in timp ce persoanele din jur s-au panicat și au inceput sa tipe. […] The post VIDEO Bataie intre romani pe un aeroport din Anglia. Zeci de calatori panicați. Poliția a intervenit de urgența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

