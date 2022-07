VIDEO. Bătaie între adolescente, într-un parc din Teleorman. Poliţia a deschis o anchetă după ce imaginile au ajuns pe Facebook Trei adolescente s-au incaierat intr-un parc din localitatea Orbeasca, lovindu-se cu pumnii si picioarele si tarandu-se pe asfalt una pe alta. Politia s-a autosesizat si a deschis dosar penal dupa ce imagini cu bataia au fost postate pe Facebook. Bataia a avut loc seara zilei de 10 iulie, in jurul orei 22:00, intr-un parc din […] The post VIDEO. Bataie intre adolescente, intr-un parc din Teleorman. Politia a deschis o ancheta dupa ce imaginile au ajuns pe Facebook appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Trei adolescente s-au incaierat intr-un parc din localitatea Orbeasca, lovindu-se cu pumnii si picioarele si tarandu-se pe asfalt una pe alta. Politia s-a autosesizat si a deschis dosar penal dupa ce imagini cu bataia au fost postate pe internet. Bataia a avut loc seara zilei de 10 iulie, in jurul orei…

