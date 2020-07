Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. In imagini se vede cum o tanara intra in magazin, scoate din geanta niște facturi pe care vrea sa le plateasca, dar și masca. Cand i se atrage atenția sa o foloseasca, o lovește pe una dintre cele doua vanzatoare. Polițiștii incearca sa o identifice…

- Un barbat de 39 de ani din Capitala a fost ucis in ghinuri groaznice de un tanar de 32 de ani din Chisinau. Corpul neinsufletit al victimei, pe care erau urme de moarte violenta, a fost descoperit intr-un apartament de pe strada Lisabona din sectorul Buiucani, fiind in stare de

- Trei indivizi, printre care doi copii de 11 si, respectiv, 15 ani, au jefuit in plina strada un tanar de 19 ani. Incidentul a avut loc in noaptea de 6 iulie, pe strada I. Pelivan din sectorul Buiucani din Chisinau.

- Procuratura municipiului Chisinau anunta ca a contestat miercuri, 8 iulie, sentinta primei instante prin care unul dintre luptatorii K1 a fost achitat in totalitate, iar celalalt – achitat partial si condamnat la amenda pentru „huliganism”.

- Pe imaginile postate pe Tik Tok se vede cum controlorul STB i-a reprosat tinerei ca nu poarta masca in mijlocul de transport in comun. Tanara a luat foc si a inceput sa se certe cu femeia controlor. Cele doua mai aveau putin si se luau la bataie. Intreaga scena s-a petrecut sub privirile celorlalti…

- Un filmuleț postat pe o rețea de socializare arata cum mai mulți tineri s-au luat la bataie, pe plaja din Vama Veche. Polițiștii fac cerecetari in acest moment, conform news.ro Ei au au precizat ca nu au fost sesizati cu privire la acest incident si ca nimeni n-a depus vreo plangere. Incidentul s-ar…

- Un tanar militar s-ar fi aruncat in gol de la etajul 10 al unui bloc de locuit. Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața, la ora 07:00, in sectorul Buiucani al capitalei. Informația a fost confirmta de ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat in timpul unei batai, care a avut loc, marti, pe o strada din municipiul Braila si in care au fost implicate patru persoane, potrivit IPJ Braila. Oamenii legii au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca pe strada Pietatii din municipiul Braila…