Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost invinsa de Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2, și la returul play-off-ului Europa League. Dupa meci, la vestiare, a avut loc o adevarata batalie. Totul despre CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad 1-2, AICITragerea la sorți a grupelor UEFA Conference League are loc vineri, de la ora 14:30, liveTEXT…

- CFR Cluj a fost invinsa de Steaua Roșie Belgrad, scor 1-2, și la returul play-off-ului Europa League. Campioana Romaniei va evolua in grupele UEFA Conference League. Nana Falemi (47 de ani), fostul mijlocaș stelist, crede ca fotbaliștii „feroviari” nu au incredere in antrenorul Marius Șumudica. Totul…

- CFR Cluj joaca in aceasta seara, de la 21:30, returul din play-off-ul Europa League, impotriva celor de la Steaua Roșie Belgrad. In tur, campioana Romaniei a pierdut fara drept de apel, 0-4. Alberto Boțoghina și fostul fundaș al campioanei Romaniei, Ionuț Rada, vor prefatața partida la GSP Live, incepand…

- CFR Cluj a emis, joi, un comunicat de presa in care precizeaza ca Marius Sumudica are parte de toata sustinerea conducerii clubului si a actionariatului. “Ca urmare a ultimelor informatii aparute in presa, dorim sa facem urmatoarele precizari: Conducerea clubului CFR 1907 Cluj nu a luat in considerare…

- CFR Cluj a pierdut categoric meciul tur din cadrul play-off-ului Europa League (0-4 cu Steaua Roșie Belgrad), dar oficialii clubului ardelean au afirmat ca antrenorul Marius Șumudica va continua la echipa."Ca urmare a ultimelor informații aparute în presa, dorim sa facem urmatoarele…

- CFR Cluj e aproape eliminata de Steaua Roșie Belgrad din turul playoff-ului Europa League, iar Ilie Dumitrescu, fost component al generației de Aur, crede ca antrenorul Marius Șumudica ar putea pleca din Gruia.”Din cate am auzit și eu, Neluțu Varga vrea anumite cifre, nu pune mare accent pe defensiva…

- CFR Cluj a fost invinsa categoric de Steaua Roșie Belgrad, scor 0-4, in prima manșa a play-off-ului Europa League. Daca nu va avea loc o minune in returul din Gruia, campioana Romaniei va evolua in grupele ediției inaugurale din UEFA Conference League. Returul dintre CFR Cluj și Steaua Roșie Belgrad…

- Deși CFR Cluj va disputa play-off-ul de Europa League, competiție care se desfașoara, de regula, in ziua de joi, prima manșa cu Steaua Roșie Belgrad, programata saptamana viitoare, la Belgrad, va avea loc marți seara, de la ora 22:00. UEFA a stabilit in așa fel incat sa evite din start orice posibilitate…