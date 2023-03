VIDEO. Bătaie în Parlament în timpul dezbaterii unui proiect de lege Parlamentarii din Georgia se cearta cu privire la o noua propunere de lege controversata care ar cere unor ONG-uri și organizații media sa se inregistreze ca „agenți de influența straina”. Parlamentarii georgieni s-au luat la bataie, luni, in timpul dezbaterilor dintr-o comisie parlamentara ce discuta despre un proiect de lege referitor la „agentii straini”, despre […] The post VIDEO. Bataie in Parlament in timpul dezbaterii unui proiect de lege appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

