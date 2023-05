Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist de la Seviciul Rutier a fost ranit și a ajuns la spital dupa ce a fost lovit in cap cu o piatra. Incidentul a avut loc joi in timpul unui conflict intre suporterii echipelor de fotbal Oțelul Galați și Dinamo București.Incidentul s-a produs joi, in jurul orei 20.20, chiar inainte de startul…

- Un tanar din Suceava, recidivist in materie de furturi, a fost arestat pentru ultraj dupa ce a lovit cu pumnii un polițist local la intrarea in clubul din Casa de Cultura a municipiului Suceava. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 16 spre 17 aprilie, in jurul orei 3. 00 din noapte. Intre timp, la…

- Un incident violent ce a avut loc la finele lunii martie, pe o strada din București, este investigat de catre polițiștii bucureșteni. Marți, s-au facut percheziții in acest caz. Au aparut și imagini cu episodul șocant ce a avut loc in strada. Poliția Capitalei a anunțat ca marți, 11 aprilie, polițiști…

- Bataie ca in Vestul Salbatic, intr-un bar dintr-un sat din Alba: Un barbat a fost lovit cu o sticla in cap și batut cu pumnii și picioarele. Ce pedeapsa a primit agresorul Bataie ca in Vestul Salbatic, intr-un bar dintr-un sat din Alba: Un barbat a fost lovit cu o sticla in cap și batut cu pumnii și…

- Potrivit Roman TV, mai multi indivizi s-au batut in centrul orasului, fara ca motivul altercatiei sa fie cunoscut in acest moment.Bataia a fost surprinsa in imagini. Potrivit acestora, trei tineri se aflau pe o trecere pentru pietoni, in apropierea unei bariere. Alti trei barbati se apropie de ei, iar…

- Mai multe persoane s-au batut in centrul orasului Roman, un tanar fiind tarat din scaunul cu rotile si lovit cu pumnii si picioarele. Incidentul, deosebit de violent, s-a petrecut in apropierea unei treceri pentru pietoni. Politistii si procuroii au declansat o ancheta, potrivit news.ro. Fii la…

- In raionul Cahul, arheologii au descoperit mai multe complexe funerare care dateaza din epoca bronzului. Despre acest lucru a anunțat Agenția Naționala Arheologica. In toamna anului 2022, ea a efectuat sapaturi arheologice pe mosia comunei Burlaceni din raionul Cahul. Acolo a fost cercetat sectorul…