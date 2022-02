Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au continuat acțiunile pentru verificarea respectarii masurilor de prevenire și limitare a infectarii cu virusul Covid-19. Au fost desfașurate 29 de actiuni punctuale, dintre care 25 au fost organizate independent de catre politisti, trei organizate impreuna…

- Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe raza de competența se afla in desfașurare un eveniment privat (botez), la care participa mai multe persoane și se asculta muzica la intensitate ridicata. Evenimentul a fost intrerupt de polițiști,…

- Deplasați la fața locului, polițiștii nu au mai gasit persoanele implicate, acestea continuandu-și deplasarea, ulterior procedandu-se la oprirea lor in trafic, fiind identificați cu ajutorul semnalmentelor oferite de ceilalți participanți la trafic. Din primele verificari a rezultat faptul ca evenimentul…

- In dupa-amiaza zilei de 18 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-un apartament dintr-un bloc din municipiul Pitești se afla in desfașurare un eveniment privat, la care participa mai multe persoane. Polițiștii s-au deplasat la locul…

- Ieri dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au constatat ca pe o strada din cartierul Gavana un grup de opt persoane tulbura ordinea și liniștea publica prin zgomote și larma, totodata persoanele in cauza nepurtand sau purtand necorespunzator masca de protecție. Cei opt erau un…

- Pe 7 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești au depistat, intr-o sala de jocuri de noroc, de pe raza de competența, o femeie de 46 de ani, care nu deținea certificat verde. ”Aceasta a fost sancționata contravențional cu amenda in valoare de 1.000 de lei, conform Legii 55/2020, iar…

- In noaptea de 14 spre 15 noiembrie, in jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-un apartament de pe b-dul Nicolae Balcescu din Pitești, are loc o petrecere privata. La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj de jandarmi,…