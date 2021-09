Stiri pe aceeasi tema

- Un incident violent s-a petrecut pe un bulevard intens circulat din Capitala. Inregistrarea video a aparut pe Internet la scurt timp dupa ce Klaus Iohannis i-a indemnat pe romani sa practice golful. Mai mulți cetațeni s-au luat la bataie și au scos chiar și o crosa de golf dupa o șicanare in trafic.…

- VIDEO| Romanii asculta sfaturile lui Iohannis de pe terenul de golf de la Pianu: Bataie cu crose de golf pe un bulevard din Capitala Romanii asculta sfaturile lui Iohannis de pe terenul de golf de la Pianu: Bataie cu crose de golf pe un bulevard din Capitala Dupa ce Klaus Iohannis le-a recomandat romanilor…

- Dupa ce Klaus Iohannis le-a recomandat romanilor sa joace golf, un sport care necesita o investiție de mii de lei pentru a fi practicat, polițiștii il ironizeaza pe președinte. Sindicatul Europol publica o inregistrare video cu un scandal din cartierul bucureștean Rahova. Pe inregistrare pot fi observate…

- Klaus Iohannis a plecat la Adunarea Generala a ONU, la New York, cu o aeronava inchiriata. A facut o scala in Sibiu, pentru a o prelua pe prima doamna. „Președintele Romaniei a zburat duminica, 19 septembrie, din București spre New York via Sibiu cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X (LX-LXL)…

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, intr-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Imobilul cuprins de flacari se afla pe Calea Rahovei, pompierii intervenind la fața locului cu 10 autospeciale de stingere și 3 autoscari. Locatarii blocului au fost evacuați, fiind formate de urgența echipe mixte…

- Dupa ce miercuri s-a plimbat cu barca pe lacul din Parcul Natural Comana, președintele Klaus Iohannis a facut joi dimineața o plimbare cu bicicleta prin Capitala. In ciuda faptului ca nu este o zi “verde”, președintele a spus ca iși dorește sa ofere un exemplu pozitiv și sa le demonstreze romanilor…

- Un tanar a fost reținut, vineri, dupa ce, la inceputul saptamanii, a batut un șofer in trafic, acesta fiind transportat de urgența la spital. Poliția Capitalei a anunțat ca barbatul, de 24 de ani, este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii…