VIDEO Bătaie cu bâte la Zalău. Intervenție masivă a forțelor de ordine Scene șocante au avut loc, vineri, intr-un cartier de blocuri din Zalau. Mai multe persoane s-au luat la bataie, folosind bate și bolovani. La fața locului au sosit echipaje ale Poliției Locale, ale Poliției Municipiului Zalau, ale Jandarmeriei, dar și un echipaj al Ambulanței, potrivit graiulsalajului.ro. The post VIDEO Bataie cu bate la Zalau. Intervenție masiva a forțelor de ordine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

- Scene șocante intr-un cartier de blocuri din Zalau, vineri dimineața, Mai multe grupuri de persoane s-au luat la bataie, cu bate și bolovani. La fața locului au sosit echipaje ale Poliției Locale, ale Poliției Municipiului Zalau, ale Jandarmeriei, dar și un echipaj al Ambulanței, potrivit graiulsalajului.ro.…

- La fața locului au sosit echipaje ale Poliției Locale, ale Poliției Municipiului Zalau, ale Jandarmeriei, dar și un echipaj al Ambulanței, potrivit graiulsalajului.ro. Știre in curs de actualizare.

