VIDEO Bătaie ca-n filme în parlamentul ghanez din cauza propunerii de a taxa tranzacțiile electronice O încaierare a erupt luni în parlamentul din Ghana dupa ce partidul de guvernare a încercat sa introduca pe agenda de zi un proiect legislativ care ar taxa tranzacțiile electronice, o propunere ce a divizat parlamentul țarii africane, relateaza Reuters.



Taxa de 1,75% care ar urma sa se aplice inclusiv plaților facute cu telefonul mobil a fost aspru criticata de opoziție dupa ce a fost propusa pentru prima data luna trecuta, ea ducând de asemenea la blocarea adoptarii bugetului național.



Legiuitorii au luat cu asalt prezidiul camerei parlamentului dupa ce președintele…

Sursa articol: hotnews.ro

