Mai mulți turiști din Eforie Nord s-au luat la bataie cu salvamarii, marți, nemulțumiți ca nu sunt lasați sa intre in mare. A fost arborat steagul roșu din cauza vantului puternic și a valurilor uriașe. Scandalul a inceput dupa ce un turist a aruncat cu o piatra intr-un salvamar aflat pe skijet și apoi totul […]