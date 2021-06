Stiri pe aceeasi tema

- Zece jucatoare muncesc, zilele acestea, pentru a prinde un loc din cele șase in avionul de Tokyo cu echipa naționala de baschet 3x3 Intr-o dimineața ploioasa, in sala de jocuri din Complexul Olimpic de la Izvorani se aude un zumzet combinat cu scarțait de parchet și batai de minge. Zece fete inalte,…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a participat la a doua etapa din circuitul mondial FIBA 3x3 Women’s Series, programata in Franta, la Voiron. Dintre jucatoarele aflate in pregatire pentru Jocurile Olimpice, antrenoarea Tatiana Gallova a optat pentru acest turneu pentru Sonia Ursu, Anca Sipos,…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a clasat pe locul al treilea la turneul de la Voiron (Franta), din circuitul FIBA 3x3 Women's Series, dupa ce a fost invinsa de selectionata Frantei cu scorul de 22-9, sambata, in semifinale. Sonia Ursu a reusit 5 puncte si o recuperare, iar Claudia Cuic…

- Dupa ce, week-end-ul trecut, s-a clasat pe locul sase in turneul de la Mies (Elvetia), nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei se va deplasa, la sfarsitul acestei saptamani, in Franta, acolo unde va juca in Grupa D a turneului de la Voiron. Pentru tricolore, turneele din circuitul FIBA 3x3 Women’s…

- Circuitul mondial FIBA 3x3 Women’s Series a debutat, in Elvetia, la Mies, cu ocazia unui turneu organizat chiar la sediul FIBA - Patrick Baumann House of Basketball. Romania a deplasat pentru acest prim turneu o echipa nationala formata din patru dintre jucatoarele aflate in pregatire pentru Jocurile…

- Echipa feminina de baschet a Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale turneul de la Mies (Elvetia), din circuitul FIBA 3x3 Women's Series, iar duminica va infrunta echipa Rusiei. Tricolorele Elisabeth Pavel, Sonia Ursu, Anca Sipos si Ashley Walker au obtinut o…

- Componentele lotului feminin olimpic de baschet 3x3 al Romaniei au inceput pregatirea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo la Complexul Olimpic "Sydney 2000" de la Izvorani, potrivit site-ului Federatiei Romane de Baschet. ''Acvilele'' combina antrenamentele de pregatire fizica in aer liber…

- Naționala Romaniei și-a aflat adversarele de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate in intervalul 22 iulie-7 august. Reprezentativa Romaniei va pace parte din Grupa B , alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud și Honduras. „Tricolorii” au picat intr-o grupa cu adversare accesibile și au șanse…