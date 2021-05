Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a fost voluntar, sambata, la un centru de vaccinare de tip drive-thru din sectorul 2 al Capitalei, context in care a subliniat ca prin vaccinarea anti-COVID-19 “scapam mai repede de restrictii”. “Am venit sa transmit un mesaj de sustinere a acestei campanii. Am avut bucuria sa…

- Vicepremierul Dan Barna a fost voluntar, sambata, la un centru de vaccinare drive-thru din sectorul 2 din București. Acesta susține ca, in mediul rural, acolo unde autoritațile nu s-au implicat in...

- Vicepremierul Dan Barna a fost voluntar, sambata, la un centru de vaccinare drive-thru din sectorul 2 din Capitala. Barna a distribuit in calitate de voluntar certificate de vaccinare celor veniți sa se imunizeze, carora le-a mulțumit, indemandu-i sa transmita mai departe mesajul ca vaccinarea impotriva…

- Vicepremierul Dan Barna a fost sambata voluntar la un centru de vaccinare drive-thru din sectorul 2 din București. Acesta susține ca, in mediul rural, acolo unde autoritațile nu s-au implicat in campania de vaccinare, rezultatele „nu sunt spectaculoase”. Vicepremierul Dan Barna a distribuit…

- Un barbat de 54 de ani a fost rapit, de trei persoane, din curtea unui bloc de locuit din sectorul Centru al Capitalei. Despre cele intamplate, oamenii legii au fost sesizați in jurul orei 13:15.

- Alin Stoica, prefectul Capitalei, a explicat, duminica, pentru B1 TV, cum vor funcționa mijloacele de transport in comun in Capitala, incepand de duminica, 28 martie, odata cu intrarea in vigoare a noilor restricții. Prefectul a afirmat ca programul STB și Metrorex nu va fi scurtat, pentru…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit duminica, de la ora 12.00, pentru a prelungi masurile in vigoare pentru Bucuresti. Duminica, prefectul Alin Stoica a precizat ca autoritatile nu au de gand sa introduca noi restrictii, dar ca vor fi intensificate controalele.…

- "Da, este adevarat ca situația nu este foarte buna. Da, conform legii, carantinarea se impune la 6 la mie. Voi solicita atat DSP, cat și ISU sa vedem seria de date și sa facem o mica prognoza, sa vedem in a doua parte a saptamanii daca se pastreaza trendul. Daca se pastreaza, sa avem o alta ședința…