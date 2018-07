Stiri pe aceeasi tema

- Florin Morariu, romanul originar din Iași care a fost glorificat de presa britanica dupa ce s-a filmat luptandu-se cu teroriștii in timpul unui atentat, s-a intors acasa. (Promotiile zilei la monitoare) Și pentru ca actele sale de vitejie din Londra Florin i-au adus titlul de cetațean de onoare al…

- Completul de judecata al Tribunalului Timiș a pronunțat prima soluție din dosarul ”Poli 2”. Astfel, din cei 11 inculpați... The post O prima soluție in dosarul ”Poli 2”. Zece inculpați au fost achitați, unul a primit inchisoare cu suspendare appeared first on Renasterea banateana .

- Barbatul din Iasi, acuzat ca si-a ingopat de vie iubita, ajutat de fiul sau, a fost condamnat, marti, la 15 ani de inchisoare. De asemenea, el este obligat sa plateasca daune catre cei trei copii in valoare de 25.000 de lei, relateaza Mediafax. Pe 26 decembrie 2017, o femeie de 33 de ani a fost […]…

- Ovidiu Andrei, politistul pe care l-a lovit Cristian Boureanu, a declarat ca decizia instantei de a-l condamna pe fostul parlamentar la inchisoare cu suspendare aduce un sentiment de ingrijorare in randul agentilor, deoarece se transmite mesajul ca oricine are 7.000 de euro poate comite ultraj. „Imi…

- Crima cumplita la o discoteca din județul Iași. Un tanar de 23 de ani a fost injunghiat mortal sambata noapte, in urma unui conflict spontan. In urma unui conflict spontan care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la o discoteca din localitatea Gura Bohotin, judetul Iasi, un tanar de 23 de…

- Cristiano Ronaldo a fost condamnat la 2 ani de inchisoare si trebuie sa plateasca statului spaniol 18,8 milioane de euro. Fotbalistul a cerut ca pedeapsa sa fie cu suspendare si a ajuns la un acord cu autoritatile dupa ce si-a recunoscut vinovatia in patru capete de acuzare, scrie El Mundo. Cristiano…

- Reamintim ca Doina Azoicai a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare in acest caz, desi a negat si neaga in continuare comiterea faptelor imputate de DNA. In acelasi dosar, marocanul Houssine El Haizoun a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce medicul Agha…