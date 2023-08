Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a inregistrat un dosar penal dupa un control al Casei de Asigurari de Sanatate (CASMB) la un centru medical din București. Suspiciunile sunt ca s-ar fi decontat fictiv servicii medicale pentru pacienți decedați, instituționalizați in azile de batrani și angajați ai…

- Accesul animalelor de companie va fi permis in toate parcurile și spațiile publice exterioare din Capitala. Un proiect in acest sens a fost pus in dezbatere publica și urmeaza sa fie votat in curand. In prezent, animalele de companie nu au acces pe domeniul public, in parcuri și gradini publice. Exista…

- Mihnea Vasiliu, fostul director general al Ringier Romania, a murit in recepția unui hotel din Capitala, dupa ce acuzase o stare de rau. Poliția și Parchetul bucurești au deschis dosar de moarte suspecta. Conform martorilor, lui Mihnea Vasiliu i s-ar fi facut rau la recepție, unde statea de vorba cu…

- Aproape 2.700 de centre pentru varstnici, persoane cu dizabilitati sau copii au fost verificate, in perioada 10-16 iulie, de autoritati, la nivelul intregii tari. Au fost date 99 de amenzi, in valoare de peste 1,2 milioane de lei. ”Din raportarile transmise de catre agentiile judetene pentru plati…

- Un numar de 21 de varstnici internati in unul dintre centrele investigate in prezent de DIICOT au murit, intre februarie 2020 si martie 2021. „In perioada februarie 2020 – martie 2021, deci intr-un an si doua luni, conform documentelor obtinute de Centrul de Investigatii Media (CIM) si Buletin de Bucuresti…

- Cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, in valoare de peste 50 de milioane de lei (peste 10,10 milioane de euro), a fost castigat duminica cu un bilet jucat in Sectorul 6 din Bucuresti, anunța Loteria Romana. Biletul a costat 469,50 de lei. „Biletul a fost completat astfel: in zona A cu schema…

- Vizita pe care Regele Charles al III-lea o va face in Romania are caracter privat, a declarat ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble pentru Agerpres. Noul Rege al Marii Britanii va veni pe 2 iunie la București și se va intalni cu președintele Klaus Iohannis ca gest de curtoazie, dupa…

- Procurorii DNA fac percheziții joi in București și in județele Bacau și Iași, doua dintre acestea avand loc la sediul central al Poștei Romane, precum și la sucursala Iași a instituției, potrivit unor surse judiciare. Oamenii legii au ridicat mai multe documente care ar avea legatura cu investițiile…