- Un barbat este cercetat penal pentru distrugere dupa ce a taiat cu flexul bariera montata la intrarea pe DC 134 - Drumul Cotei 1.400 din Sinaia, a informat, luni, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Polițiștii prahoveni au deschis un dosar penal pentru distrugere și au demarat verificari pentru identificarea unui barbat care a taiat cu flexul sistemul de inchidere al barierei amplasate pe Drumul Cotei 1400 din Sinaia. Șoferul cu tupeu a fost ajutat de un prieten sa taie bariera și sa…

- Un polițist din Buzau – cercetat disciplinar dupa ce ar fi consumat droguri și s-ar fi dus imbracat in uniforma la prostituate, unde a refuzat sa plateasca – a provocat, sambata, un accident rutier și a refuzat prelevarea de probe biologice, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal. “In noaptea de…

- IPJ Timiș a deschis dosar penal dupa ce George Simion și mai mulți membri AUR au intrat, vineri, in sediul Primariei Timișoara, pentru a cere audiența la primarul Dominic Fritz, pentru o femeie. Și jandarmii au dat amenzi partidului condus de George Simion. Primarul Timișoarei a cerut tragerea la raspundere…

- Politistii au deschis un dosar penal, dupa ce au fost sesizati ca, pe stalpii Sinagogii evreiesti din Sighisoara, au fost desenate doua svastici. In urma verificarilor au fost duse la audieri cinci persoane, un adolescent de 15 ani fiind cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite,…

- Poliția anunța deschiderea unui dosar penal in urma protestelor AUR din 21 decembrie, cand mai mulți protestatari au forțat intrarea in curtea Parlamentului Romaniei. Tot astazi, Jandarmeria a transmis ca alte 211 persoane care au participat la manifestație au fost identificate, fiind aplicate inca…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, in sedinta de Guvern, ca vor fi introduse o serie de masuri pentru reducerea evaziunii fiscale si a fraudei fiscale din TVA, urmand a fi reincriminata fapta constand in retinerea si neplata impozitelor si contributiilor, cu retinere la sursa, in cazul angajatorilor…

- Parchetul Valcea a anunțat, sambata, ca a deschis dosar penal pentru abuz in serviciu si supunere la rele tratamente in cazul unui tinere cu handicap grav de la Centrul de Ingrijiri si Asistenta Zatreni, care timp de patru luni ar fi fost tinuta cu un picior rupt fara sa primeasca ingrijiri medicale.…