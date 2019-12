Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intervine in conflictul comercial dintre statul roman și frații Micula. Și va plati din fondul de rezerva o datorie de aproape 200 de milioane de euro pentru care oamenii de afaceri au blocat conturile ROMATSA. Decizia a fost luata in prima ședința de guvern de vineri.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in județul Maramureș, circulația pe DN18 s-a reluat, pe un fir alternativ. Drumul fusese blocat la kilometrul 5+900 de metri, in zona localitații Groși, dupa ce un tir a ramas imobilizat pe carosabil. Source

- Liceeni si pensionari din Hong Kong si-au alaturat fortele sambata in cadrul primului miting pro-democratie organizat in regiunea administrativa speciala in acest sfarsit de saptamana, relateaza Reuters si Kyodo, potrivit AGERPRES. "Este ingrijorator ca multi protestatari tineri au fost arestati…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Mangalia, judetul Constanta.Este vorba despre o deblocare de usa de pe strada Ion Creanga.Din primele informatii, este vorba despre un copil de doi ani, blocat in casa. Sursa foto…

- Un grav accident s-a petrecut vineri, cu putin inainte de ora 13.00, pe DN2, respectiv E85. Doua mașini au fost aruncate intr-un șanț, iar o alta a intrat pe contrasens in urma unui accident violent, fiind lovita de un alt autoturism. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier produs sambata seara in jurul orei 19 pe șoseaua Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Topa Mica din comuna Sanpaul, in județul Cluj. Din primele informații, doua persoane au fost ranite. La locul accidentului au intervenit echipaje de descarcerare…

- In doua decenii de administratie PSD, la Constanta, a devenit ceva normal sa te muti intr o casa in care ai soare un numar de ore pe zi, iar dupa cativa ani, un aviz de construire dat de primarie sa ti ia lumina naturala pentru totdeauna, sustin reprezentantii USR Constanta. "Dispretul autoritatilor…

- Klaus Iohannis: „Am venit evident cu mașina de la București. Am venit pe un drum pe care îl cunosc bine, drumul de la Pitești la Craiova. M-am așteptat sincer sa gasesc undeva o bucata de drum rapid, de autostrada. De când sunt în politica PSD le promite…