VIDEO: Bărbați blocați pe un drum forestier, găsiți de polițiștii vrânceni In aceasta seara, in jurul orei 19.30, prin apel 112 polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați cu privire la faptul ca, in afara localitații Vintileasca, un autoturism a ramas blocat pe un drum forestier, catre Nereju. La aproximativ 6 km de localitatea Vintileasca , polițiștii au identificat autoturismul și au preluat doi […] Articolul VIDEO: Barbați blocați pe un drum forestier, gasiți de polițiștii vranceni apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

