VIDEO. Bărbat spulberat de o mașină de poliție chiar pe trecerea de pietoni Un barbat de 60 de ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost calcat, joi seara, pe trecerea de pietoni de masina politiei. S-a intamplat in comuna galateana Cudalbi. In urma accidentului, acesta a fost transferat de urgenta la spital cu un elicopter SMURD. In timpul transportului, barbatul a suferit un stop […] The post VIDEO. Barbat spulberat de o mașina de poliție chiar pe trecerea de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

