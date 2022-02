Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 22 ianuarie 2022, in jurul orei 00.40, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș, in timp ce acționau pe strada Valea Frumoasei, din comuna Șugag, au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autovehicul, dar conducatorul acestuia și-a continuat deplasarea. Polițiștii au pornit in urmarirea…

- Tanar reținut pentru mai multe infracțiuni de furt, in forma continuata La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Persoanelor și Patrimoniului, in urma investigațiilor efectuate, in cadrul unor dosare penale au identificat o persoana banuita de patru infracțiuni…

- Sambata, 25 decembrie 2021, in jurul orei 03.40, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire la faptul ca, la o societate comerciala, din Municipiu, s-a declanșat sistemul de alarma. Polițiștii s-au deplasat imediat in zona magazinului, iar la scurt timp au identificat un barbat, de 32 de ani, din…

- Un barbat dat in cautare pentru furt a fost reținut de carabinieri.O patrula de carabinieri activand la menținerea ordinii publice in sectorul Botanica al Capitalei, au observat un barbat care la apariția oamenilor legii a devenit agitat schimbandu-și brusc direcția de deplasare.

- Ieri, 25 noiembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 41 de ani, din Calnic, care este cercetat pentru uz de fals. In sarcina acestui s-a reținut faptul…

- Un barbat de 53 de ani și complicii acestuia, un tanar de 22 de ani și o femeie de 42 de ani, au fost reținuți de oamenii legii pentru comiterea mai multor escrocherii. Potrivit poliției, banuitul ar fi inșelat de bani un barbat de 30 de ani.

- Un locuitor al Capitalei, care a injunghiat un barbat in plina strada, a fost retinut. Retinerea a avut loc la o luna de la comiterea infractiunii. Polițiștii au ridicat din locuința acestuia cuțitul cu care i-au fost aplicate lovituri victimei.

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut de politistii vranceni dupa ce a furat un autoturism lasat nesupravegheat de proprietar pe care l-a condus baut si fara permis, a informat, joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "La data de 10 noiembrie, in jurul orei 18,30, politistii au…