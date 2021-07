VIDEO/ Bărbat, reținut după o bătaie în trafic în Capitală. A băgat în spital un șofer Un tanar a fost reținut, vineri, dupa ce, la inceputul saptamanii, a batut un șofer in trafic, acesta fiind transportat de urgența la spital. Poliția Capitalei a anunțat ca barbatul, de 24 de ani, este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Potrivit unor surse din Poliție, […] The post VIDEO/ Barbat, reținut dupa o bataie in trafic in Capitala. A bagat in spital un șofer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

