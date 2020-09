Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera din cadrul Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj-Napoca a descoperit, ascunse in bagajele unui cetațean roman, monede si lingouri susceptibile a fi din aur si argint, in greutate totala de aproximativ 2.700g, pe care barbatul a incercat sa le scoata ilegal din Romania.In…

- Autoritațile de frontiera din cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca au descoperit, ascunse in bagajele unui cetațean roman, monede si lingouri susceptibile a fi din aur si argint, in greutate totala de aproximativ 2.700g, pe care barbatul a incercat sa le scoata ilegal din Romania.…

- Autoritațile de frontiera din cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca au descoperit, ascunse in bagajele unui cetațean roman, monede si lingouri susceptibile a fi din aur si argint, in greutate totala de aproximativ 2.700g, pe care barbatul a incercat sa le scoata ilegal din Romania.…

- Un migrant sirian a fost prins de politistii de frontiera din Nadlac, județul Arad, ascuns sub semiremorca unui camion plin cu fructe. Incerca sa iasa ilegal din țara și sa ajunga in vestul Europei, informeaza Mediafax.Poliția de Frontiera anunța ca la la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj anunșa ca Lufthansa va relua zborurile sale regulate pe ruta Munchen – Cluj-Napoca – Munchen incepand de astazi, 1 august 2020, dupa o intrerupere de aproape 20 de saptamani, determinata de imprejurarile raspandirii pandemiei SARS CoV2 (Covid-19), la nivel…

- Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj-Napoca iși reia treptat zborurile dupa ce pandemia de Covid-19 a oprit mai multe luni aproape toate cursele aeriene. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost prins de politistii de frontiera din Borș, in timp ce incerca sa iși scoata nepotul - un copil de 9 ani - din țara cu pasaportul altui copil.La P.T.F Borș s-a prezentat, marți seara, la iesirea din tara, un barbat in varsta de 53 de ani, pasager intr-un…

- Cursele aeriene spre Munchen vor fi reluate de la 1 august pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și vor avea trei frecvențe pe saptamana, anunța MEDIAFAX.Reprezentanții Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj anunța ca zborurile vor fi operate de compania Lufthansa. Citește…