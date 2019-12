VIDEO/ Bărbat găsit mort pe malul râului Nistru Descoperire macabra, la Anenii Noi. Cadavrul unui barbat de 64 de ani a fost depistat pe malul râului Nistru, în satul Telița. Trupul neînsuflețit al victimei a fost observat de un trecator care a alertat imediat poliția.



Ofițerul de presa al IGP, Mariana Bețivu a declarat ca la fața locului s-a deplasat grupa operativa de la Anenii Noi, dar și medicul legist. Dupa ce au examinat cadavrul, specialiștii nu au depistat careva semne de moarte violenta pe corpul victimei. Ulterior, polițiștii au stabilit ca victima este un barbat de 64 de ani, locuitor al satului Telița.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

