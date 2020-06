Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din județul Cluj a fost filmat in timp ce conduce un automobil și iși ține in brațe fetița in varsta de mai puțin doi ani. Ba mai mult, la un moment dat, el o pune sa ”țina volanul și sa conduca”.

- Un barbat din județul Cluj a fost filmat in timp ce conduce mașina și iși ține in brațe fetița minora, care se ridica in picioare și se joaca, la un moment dat, cu volanul. In imaginile postate pe...

- Un clujean a fost filmat in timp ce conducea masina si isi tinea in brate fetita de doar cativa ani, lasand-o sa se joace cu volanul. Politia l-a identificat si l-a invitat sa dea explicatii.

- In anul in care omenirea a fost afectata grav, incepand cu incendiile din Australia, inundațiile din Asia, conflictul din Orientul Mijlociu și acum, pandemia de coronavirus, pare ca unii oameni nu ințeleg ca in esența, noi suntem responsabili pentru tot raul. Violența fața de animale? Romania are multe…

- APADOR-CH cere ministrului de Interne, Marcel Vela, o ancheta, dupa ce o tanara din Floresti, Cluj, a fost amendata de politistii locali cu 1.000 de lei pentru o postare critica pe Facebook. Textul pentru care s-a aplicat amenda il critica pe primarul localitatii.”Iulia Ungureanu, o studenta…

- Mai multe fiole cu sange au fost gasite pe marginea unui drum din judetul Dolj. Politistii incearca sa afle daca sangele este uman sau provine de la animale si, de asemenea, cum au ajuns fiolele in acel loc.

- Gestul celor doi se dorea o gluma legata de faptul ca, prin Ordonanta Militara, oamenii au voie sa iasa din casa pentru a-si plimba animalul de companie.Ulterior, imaginile au fost postate pe Facebook, iar Politia i-a sanctionat pe amandoi."Cei doi barbati de 35 si 45 de ani, din orasul Bumbesti-Jiu,…

- In weekendul trecut a circulat informația potrivit careia Ivan Martic ar fi reziliat contractul cu Universitatea Craiova, scadent in mod normal pe 30.06.2020. GdS a verificat informația la sursa, Sorin Carțu declarandu-ne ca nu știe sa se fi intamplat asta și ca daca este totuși adevarat o sa apara…