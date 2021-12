Jandarmii din Arad spun ca s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat a adus injurii și expresii jignitoare, printr-un comentariu, la o postare facuta de o persoana juridica pe o rețea de socializare. Injuriile erau adresate atat autorului postarii, cat și subiecților prezentați in text.Jandarmii au reușit identificarea autorului comentariului și s-au dus la domiciliul acestuia.„Barbatul nu s-a aratat prea surprins cand s-a trezit cu jandarmii la ușa, banuind care este motivul vizitei. Avand in vedere cele constatate, persoana in cauza a fost sancționata contravențional cu amenda…