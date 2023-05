Stiri pe aceeasi tema

- Furt mai puțin obișnuit. Un barbat de 25 de ani a patruns intr-o biserica din Capitala, de unde a furat moaștele Sfantului Ioan Gura de Aur. Polițiștii au intrat pe fir și au facut mai multe percheziții. Are detalii Liliana Nastase.

- Doi politisti, un ofiter si un subofiter, au fost prinsi azi in flagrant in timp ce luau mita in zona Dorobanti. din Bucuresti. Potrivit informatiilor Observator, cei doi ar fi fost supravegheați cateva luni. Cetațeanul care ar fi dat șpaga in timpul flagrantului este soferul unui Porsche inmatriculat…

- Marți, 11 aprilie 2023, in jurul orei 10.15, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre un barbat de 71 de ani, din comuna Vințu de Jos, cu privire la faptul ca in timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun, pe raza municipiului Alba Iulia, i-a disparut telefonul mobil.…

- Accident tragic in Capitala, soldat cu un decedat! In cursul zilei de duminica, 9 aprilie, Monica Odagiu a provoca un accident grav accident rutier, in București, care a dus la moartea unui tanar in varsta de 35 de ani. In ce circumstanțe s-au petrecut faptele. Monica Odagiu a provocat un grav accident…

- Un accident de circulație a avut loc pe A1, in zona localtații Ciorogarla. Au fost implicate patru autoturisme si doua autoutilitare de transport marfa. Un barbat de 37 de ani a fost transportat la un spital din București.

- Un barbat de 28 de ani este cercetat pentru violare de domiciliu si distrugere, dupa ce stropit cu benzina un imobil și i-a dat foc. Incendiul s-a extins la o alta cladire. Prejudiciul este de aproximativ 60.000 de euro.Politistii din București au reținut marți un barbat, in varsta de 28 de ani,…