- Un pacient de 61 de ani a fost transportat cu un echipaj aero-medical SMURD Iași de la Glodeni la Chișinau. Potrivit IGSU, barbatul a fost internat in spitalul din raionul Glodeni dupa ce a acuzat febra inalta, iar starea acestuia s-a agravat.

- Un elicopter SMURD din Iași a fost solicitat de urgența pentru a efectua o misiune de transportare a unei femei in varsta de 44 de ani din raionul Sangerei la Chișinau. Pacienta a suferit arsuri de gradul II si III pe circa 40% din suprafața corpului.

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca baiatul, in varsta de 15 ani, s-a ales cu multiple traumatisme din cauza unei lovituri puternice in regiunea capului dupa ce a sarit intr-un bazin, in orasul Soroca. "Pe parcursul zborului, pacientul fiind in stare grava a fost monitorizat de catre…

- In dupa-amiaza zilei de miercuri, 1 august, un echipaj aero-medical SMURD din Iasi a fost solicitat de urgenta pentru a efectua o misiune de transportare a unui barbat de 54 de ani din raionul Singerei la Chisinau.

- Un barbat in varsta de 54 de ani a fost transportat cu un elicopter SMURD Iasi din raionul Sangerei la Chișinau.Potrivit reprezentantilor IGSU, pacientul avea rani ale organelor interne, ca urmare a unui accident de munca, dupa ce a cazut de la o inalțime de circa 4 metri.

- Un copil care a fost mușcat de un șarpe intr-o localitate din județul Vaslui a fost dus duminica la Iași cu elicopterul SMURD, potrivit Mediafax. Duminica, elicopterul SMURD Iași a fost solicitat pentru preluarea unui copil din localitatea Dragomirești, județul Vaslui. „Copilul a fost preluat dupa ce…

- Baiatul a fost diagnosticat cu insuficienta hepatica acuta si avea nevoie de intervenetii medicale care se puteau face doar in Capitala, astfel ca s-a decis transferul acestuia. Copilul a fost preluat de la spitalul din Chisinau, de catre medicii si paramedicii echipajului aerian SMURD Iasi, fiind dus…

- Un baiat de doar 6 luni a fost transportat din Chisinau cu un elicopter al serviciului SMURD Iasi la Bucuresti.Potrivit reprezentantilor IGSU, copilul a fost diagnosticat cu insuficiența hepatica acuta și se afla in stare constanta stabila.